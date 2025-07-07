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Брянский депутат рассказал, что нужно делать в праздник Рождества Иоанна Предтечи

Депутат Иванов: в праздник Рождества Иоанна Предтечи необходимо молиться
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Diego-Herculano-ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал RT, что необходимо делать в праздник Рождества Иоанна Предтечи.

Он напомнил, что праздник Рождества Иоанна Предтечи является одним из самых великих христианских праздников.

«Это не просто воспоминание о событии двухтысячелетней давности, а напоминание о том, как важно быть верным Богу и исполнять свое предназначение», — подчеркнул Иванов.

Иоанн Креститель, по его словам, был примером мужества, смирения и преданности истине, а его жизнь учит людей «стоять за правду».

Депутат добавил, что сегодня праздник особенно актуален, он призывает «к покаянию, к отказу от греха, к изменению жизни».

7 июля в России и некоторых других славянских странах отмечают Ивана Купалу — один из самых известных народных праздников. Он совпадает с Рождеством Иоанна Крестителя по православному календарю.

Ранее патриарх Кирилл призвал не медлить с верой до конца земного пути.

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