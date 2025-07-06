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Патриарх Кирилл призвал не медлить с верой до конца земного пути

Патриарх Кирилл обратил внимание на связь исповедования веры и образа жизни
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в столичном храме Христа Спасителя призвал верующих все время жить с оглядкой на православные догмы, передает РИА Новости.

Глава Русской православной церкви упомянул известных людей, которые до старости не посещают храм, не причащаются, а в конце земного пути из страха зовут священника.

«Господь нас будет судить за то, как мы в первую очередь верим в него и как исповедуем свою веру, а это напрямую связано с образом нашей жизни», — сказал патриарх.

В той же проповеди он напомнил верующим о важности ежедневной молитвы и призвал не откладывать ее на следующий день. По его словам, исповедование веры в современном мире выражается, в том числе, через общение с Богом утром и вечером. Патриарх подчеркнул, что не стоит пренебрегать молитвой, ссылаясь на усталость. К тому же сейчас от православных христиан не требуют чем-то жертвовать.

Ранее патриарх призвал архиереев трудиться «за себя и за того парня».

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