Садоводы назвали способ, который поможет в борьбе с сорняками на даче

Картон поможет дачникам эффективно бороться с сорняками на участке, если уложить его на поверхность почвы. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных садоводов.

По их словам, это поможет перекрыть кислород и доступ к солнечному свету для ненужных растений. Эксперты советуют сначала удалить все крупные сорняки, разрезать картонные коробки на куски и равномерно распределить по всей поверхности грядки или клумбы. Поверх них следует насыпать слой мульчи — например, компост, траву, опавшие листья или солому.

«Перед использованием необходимо тщательно удалить с картона всю клейкую ленту, скотч и остатки клея. Некоторые виды упаковки могут содержать вредные примеси, особенно переработанный картон с цветными принтами или глянцевым покрытием. Такой материал лучше не использовать на грядках», — добавили в сообщении.

Юрист Тимур Харди до этого рассказал, что за неправильное использование агрохимикатов для обработки участка дачники могут получить штраф. Он пояснил, что на официальном сайте Минсельхоза РФ есть перечень разрешенных к применению в РФ пестицидов и агрохимикатов. Препарат нельзя применять, если его нет в данном перечне.

Ранее дачникам назвали способ, который поможет спасти урожай от птиц.