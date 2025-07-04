За сбор некоторых ягод россиянам грозит уголовка и миллионные штрафы

В России стартовал сезон сбора ягод, в том числе в столичном регионе. Однако важно помнить, что собирать их разрешено далеко не везде, а если сорвать не те, то можно попасть под уголовную ответственность и огромные штрафы, предупредил Правозащитник, судья в отставке Владимир Комсолев в беседе с 360.ru.

Собирать ягоды строго запрещено в национальных парках, заповедниках и других особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Так, в Московской области к таким территориям относятся «Лосиный остров», «Журавлиная родина», долина реки Сетуни, нацпарк «Завидовский» и другие. Лучше перед тихой охотой проверять статус территории на сайте Минэкологии региона, посоветовал Комсолев.

За сбор ягод, которые внесены в Красную книгу России или Московской области, россиянам грозит ответственность по КоАП – штраф в размере 2,5-5 тыс. рублей с конфискацией урожая. За сбор ягод на ООПТ – штраф составит 3-4 тыс. рублей.

Если сбор краснокнижных ягод проводился в крупном объеме или с целью дальнейшей продажи, то наказание будет более суровым – по УК РФ предусмотрен штраф до 1 млн рублей, обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет, а также лишение свободы на срок до 4 лет или до 9 лет при групповом сборе, предупредил юрист.

Что касается региональных актов Подмосковья, то они предусматривают штраф для граждан в размере 1-3 тыс. рублей за сбор внесенных к в Красную книгу ягод, от 200 до 500 рублей за сбор на арендованных лесных участках и за незаконную торговлю – от 500 до 2 тыс. рублей.

Отметим, что в Москве, к примеру, запрещено собирать такие ягоды, как земляника мускусная, клубника зеленая, клюква мелкоплодная, голубика болотная, костяника обыкновенная. В Подмосковье к этому списку добавляется смородина черная дикая.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов также предупредил, что сбор ягод, внесённых в Красную книгу Российской Федерации, наказывается лишением свободы сроком до четырёх лет. В их число входят, например, костяника и княженика, которые легко можно спутать с малиной.

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