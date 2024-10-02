На Камчатке группа косаток застряла на мели лимана

В селе Устьевое Соболевского района Камчатки группа косаток оказалась в ловушке на мели лимана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра по чрезвычайным ситуациям региона Сергея Лебедева.

В этот момент происходит отлив.

«Мы постараемся помочь. Проблема в том, что дно лимана покрыто илом, и техника не сможет подойти к ним. Все катера промышленных предприятий уже вывезены на берег. Ситуация очень сложная», — написал Лебедев в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что сотрудники регионального Минприроды уже уведомлены о происшествии. Спасатели, ГИМС и волонтеры работают над планом помощи морским млекопитающим.

Косатки относятся к китообразным из семейства дельфиновых парвотряда зубатых китов. Род представлен единственным видом. Косатки признаны самыми крупными представителями своего семейства, и это единственный среди современных китообразных настоящий хищник, преследующий теплокровных животных.

Косатка распространена практически по всему Мировому океану, встречаясь как вблизи берегов, так и в открытых водах, но придерживается в основном 800 км прибрежной полосы. В ареал не входят Черное, Азовское, Восточно-Сибирское и море Лаптевых. В тропиках она встречается реже, чем в холодных и умеренных водах. В России — обычно у Курильской гряды, Командорских островов и вообще у Камчатки — чаще всего встречаются в Авачинском заливе, у мыса Зеленый.

Ранее в Арктике кит запутался в сетях.