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Головная боль оказалась связана с ожирением сердца

Врач Иваницкая: ожирение сердца может проявляться головными болями

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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

При ожирении сердца на ранних этапах пациента могут беспокоить: головная боль, снижение выносливости, повышение артериального давления и одышка. Об этом «Газете.Ru» рассказала кардиолог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анастасия Иваницкая.

«Головная боль, снижение выносливости (толерантности к физической нагрузке), повышение артериального давления, одышка, ощущение перебоев в работе сердца, — эти симптомы человек может почувствовать на ранних этапах ожирения сердца. Со временем заболевания могут усиливаться, и к вышесказанному присоединяются отеки нижних конечностей, асцит (накопление жидкости в брюшной полости). Аритмии также могут прогрессировать с незначительного ощущения сердцебиения до выраженной тахикардии (быстрого сердцебиения) или брадикардии (медленного сердцебиения), что приведет к нарушению газообмена во всех органах и тканях, обуславливая усиления тяжести состояния здоровья», — рассказала врач.

Жировая дистрофия миокарда — состояние, которое обусловлено пропитыванием кардиомиоцитов (сердечных клеток) липидами, то есть жировыми клетками.

«Избыточное накопление жировых клеток в миокарде (собственно в сердечной мышце) приводит к его увеличению и снижению эластичности, что обуславливает развитие артериальной гипертензии и сердечной недостаточности. Замещение проводящих кардиомиоцитов проявляется нарушением электрофизиологического компонента и развитием различных аритмий», — рассказала врач.

Чтобы не допустить развития этой патологии, важно заниматься спортом, правильно питаться и вести здоровый образ жизни.

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