Дефицит витамина D оказался чрезвычайно опасен для почек

Дефицит витамина D, по оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наблюдается у более чем половины населения планеты. Помимо общего влияния на метаболизм и здоровье костей, нехватка этого витамина в организме может привести к нарушениям в работе почек и развитию мочекаменной болезни, предупредил в разговоре с «Газета.Ru» врач-уролог «СМ-Клиника» Гурген Мартиросян.

По словам врача, витамин D является гормоноподобным соединением, принимающим участие в регуляции множества биохимических процессов в организме. Один из ключевых механизмов его действия — полноценный обмен кальция. Достаточный уровень витамина D способствует правильному всасыванию кальция в кишечнике, почках и надпочечниках, регулированию выработки паратгормона, отвечающего за кальциевый баланс, минерализации костной ткани.

При дефиците витамина D эти процессы нарушаются, что приводит к избытку кальция в крови и в моче. Такое патологическое состояние называется гиперкальциемией. Оно создает благоприятные предпосылки для кристаллизации солей кальция и их оседания в почках и мочеточниках.

«Около 80% всех камней в почках составляют кальциевые образования, в основном — оксалаты кальция. В условиях недостатка витамина D резко возрастает вероятность развития мочекаменной болезни», — сказал Мартиросян.

Однако кальциевый дисбаланс — не единственный механизм образования камней в почках. Исследования показывают, что нехватка витамина D способна снижать уровень гормона тестостерона. Несмотря на его репутацию исключительно «мужского» гормона, тестостерон необходим для обменных процессов как в мужском, так и в женском организме. Запуск цепочки — дефицит витамина D и связанное с ним снижение выработки тестостерона — также приводит к нарушению кальциевого обмена, в частности, способствует выведению кальция с мочой и образованию оксалатно-кальциевых камней.

Кроме того, гормональные сдвиги провоцируют избыточную продукцию паратгормона, который стимулирует синтез мочевой кислоты. А, как известно, избыток этой кислоты в организме создает условия для образования уратных камней, особенно у мужчин с уже имеющимся гормональным дисбалансом.

Своевременная коррекция дефицита витамина D может стать эффективной мерой профилактики мочекаменной болезни, подчеркнул уролог. Поэтому жители северных регионов России, пациенты с хроническими заболеваниями почек и кишечника, а также с нарушением усвоения жиров должны быть особенно внимательными к своему здоровью и контролировать уровень микроэлементов в организме.

«Вопрос дефицита витамина D выходит за рамки только одной конкретной патологии, — добавил Мартиросян. — Это гиповитаминозное состояние влияет на обмен кальция, гормональный баланс и иммунную систему. Учитывая масштабы проблемы, необходимо как можно тщательнее следить за своим питанием и уровнем полезных микроэлементов и витаминов в рационе. А кроме того, при малейших подозрениях на тревожную симптоматику (колики в боку или пояснице, мутный цвет или кровь в моче, спонтанное повышение температуры тела и т.д.) сразу же обращаться за помощью в клинику».

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