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В Хибинах спасли еще одну группу туристов

МЧС: в Хибинах спасли еще одну группу туристов, которая попала в буран
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Андрей Белавин

В Хибинах Мурманской области спасли группу туристов, запросившую помощь из-за непогоды. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Там заявили, что незарегистрированная туристическая группа из семи человек запросила помощь у министерства рано утром. Путешественники терпели бедствие на перевале Семвечер Ловозерского района.

Пять женщин и двое мужчин, входившие в состав группы, попали в буран, их палатки начало сносить ветром. Вертолет не смог к ним вылететь, поэтому на помощь были отправлены спасатели на вездеходе. Они добрались до группы к 20:00. Сейчас жизни туристов ничего не угрожает.

«Семерых туристов, спасенных в Ловозерском районе, доставили к личному автотранспорту. Медицинская помощь спасенным не потребовалась», — отметили в ведомстве.

6 июля в ходе трейла «Хибины» в Мурманской области не выжили двое участников. Сообщалось, что не стало москвича Евгения М. и Ирины Г. из Санкт-Петербурга.

Как заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, спасательная операция в Хибинах завершена. По его словам, всем, кто находился на маршруте трейла, была оказана необходимая помощь.

Хибины — самый высокий горный хребет Кольского полуострова и один из наиболее опасных в северо-западной части России из-за угрозы падения в ущелье и резких погодных изменений.

Ранее сообщалось, что потерявшийся в горах Китая экстремал выжил, питаясь снегом и зубной пастой.

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