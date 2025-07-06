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На чемпионате Германии велогонщики врезались в толпу зрителей

Bild: в Германии велогонщики врезались в толпу зрителей, пострадали 10 человек
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Shutterstock/FOTODOM

В Германии на чемпионате по велоспорту на треке два гонщика вылетели за ограждение и врезались в толпу зрителей, в результате чего пострадали 10 человек. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел в Дуденхофене на соревнованиях в дисциплине «кейрин». Скорость велогонщиков составляла около 60 км/ч. В результате случившегося они получили ушибы и ссадины. Двое зрителей получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу на вертолете.

В мае в Ангарске участник нелегальных гонок не справился с управлением и врезался в толпу зрителей. Очевидец рассказал «Газете.Ru», что 17-летнюю девушку зажало между двумя машинами, а ее друзей отбросило в сторону. Подросток получила несовместимые с жизнь травмы. Водителя и организатора гонок задержали. Компания, которая отвечала за нелегальные гонки, поставила ограждения только в самом начале трассы, не позаботившись о безопасности всех зрителей.

Ранее в Подмосковье McLaren гонщика Куденко взорвался после удара об отбойник.

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