На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР задержали разыскиваемых дезертиров

Baza: таксист помог поймать троих дезертиров в ДНР, один из них был ликвидирован
true
true
true
close
Shutterstock

В Донецкой народной республике (ДНР) таксист помог полицейским поймать троих военных, самовольно покинувших часть. В ходе задержания один из них попытался сбежать и был ликвидирован, сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, 3 июля 20-летний водитель такси позвонил в полицию Харцызска и сообщил, что принял заказ до пункта пропуска «Успенка» от троих мужчин, которые могут быть дезертирами. Правоохранители выехали на место и остановили автомобиль. Увидев полицейских, один из пассажиров выломал дверь и бросился бежать. Сотрудник правопорядка увидел в руках беглеца нож и произвел предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия, однако дезертир продолжил бежать. Следующим выстрелом полицейский ликвидировал злоумышленника.

Оказалось, что трое мужчин действительно были дезертирами, объявленными в розыск за самовольное оставление военной части. Все они отправились в зону проведения спецоперации из мест лишения свободы.

В настоящее время в отношении открывшего стрельбу сотрудника полиции проводится проверка.

В июне российского военного из Челябинской области приговорили к 15 годам лишения свободы за оставление части, грабеж и хранение наркотиков. Контрактник должен был прибыть в воинскую часть в Кемеровской области 2 июля 2024 года, однако не стал этого делать и остался в Златоусте. Когда его задержали, во время обыска у него нашли мефедрон. Кроме того, выяснилось, что за время своего отсутствия военный вместе с подельником проник в квартиру в Златоусте, напал на человека и похитил у жертвы более 100 тысяч рублей.

Ранее двух дезертиров из ЧВК «Вагнер» приговорили к колонии за ложь об армии России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами