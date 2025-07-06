В ДНР задержали разыскиваемых дезертиров

Baza: таксист помог поймать троих дезертиров в ДНР, один из них был ликвидирован

В Донецкой народной республике (ДНР) таксист помог полицейским поймать троих военных, самовольно покинувших часть. В ходе задержания один из них попытался сбежать и был ликвидирован, сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, 3 июля 20-летний водитель такси позвонил в полицию Харцызска и сообщил, что принял заказ до пункта пропуска «Успенка» от троих мужчин, которые могут быть дезертирами. Правоохранители выехали на место и остановили автомобиль. Увидев полицейских, один из пассажиров выломал дверь и бросился бежать. Сотрудник правопорядка увидел в руках беглеца нож и произвел предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия, однако дезертир продолжил бежать. Следующим выстрелом полицейский ликвидировал злоумышленника.

Оказалось, что трое мужчин действительно были дезертирами, объявленными в розыск за самовольное оставление военной части. Все они отправились в зону проведения спецоперации из мест лишения свободы.

В настоящее время в отношении открывшего стрельбу сотрудника полиции проводится проверка.

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