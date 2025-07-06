12-летний мальчик угнал машину и получил за нее чуть больше 2000 рублей

В США 12-летний подросток продал машину, которую сам же угнал, за $30

В США 12-летний ребенок продал лично угнанную им машину за $30. Об этом сообщает WCRZ со ссылкой на шерифа округа Окленд в Мичигане Майкла Бушара.

По данным властей, за месяц несовершеннолетний угнал около четырех автомобилей в районе Понтиак. Правоохранители не могли задержать угонщика, но прорыв в расследовании случился в конце июня, когда полицейские заметили 12-летнего мальчика, который садился в автомобиль на местной парковке.

Известно, что одну из угнанных им ранее машин мальчик продал неустановленному лицу, выручив за нее всего $30 (около 2,3 тыс. рублей. — прим. ред.).

«Этот молодой человек оказался на очень плохом пути, пытаясь жить жизнью угонщика автомобилей. Надеюсь, вмешательство суда направит его на лучший жизненный путь, а также остановит постоянные кражи», — сказал в своем заявлении шериф Майкл Бушар.

В настоящее время подозреваемый содержится в исправительном учреждении для несовершеннолетних преступником. Следствие продолжается.

Ранее мужчина угнал восемь автомобилей во время путешествий, чтобы не платить за билеты домой.