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«Начала вытекать жидкость»: стали известны подробности ЧП с загоревшимся под Ростовом автобусом

Стали известны подробности возгорания автобуса в Ростовской области
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Telegram-канал «Stavropol.Media»

Автобус загорелся на трассе в Ростовской области утром 6 июля. Саида, чьи родственники отправились этим маршрутом, рассказала «Газете.Ru», что ждать новый автобус пришлось около четырех часов.

«Сестра с сыном выехали вчера рейсом Москва— Ставрополь перевозчиком «Транстур». В 5:59 автобус сделал остановку по причине неисправности. Начала вытекать жидкость, предполагали утечку бензина – оказалось нет, что-то другое. В автобусе три водителя, один из которых принялся устранять неисправность. Устранив, двинулись в путь. Далее, недалеко отъехав, произошло задымление и возгорание предмета. Пассажиры покинули автобус, прибыли сотрудники полиции, вызван эвакуатор и автобус из Ростова для пересадки пассажиров», — сказала она.

Саида рассказала, что сотрудники полиции оказали необходимую помощь, автобус эвакуировали. По ее словам, новый транспорт прибыл спустя четыре часа после поломки.

Ранее семь автомобилей загорелись после массового ДТП в Липецкой области.

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