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В Твери неизвестные напали на мужчину, который вступился за девушку

Фотографа из Твери, который вступился за незнакомую девушку, избили неизвестные
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Telegram-канал «Осторожно: Тверь »

Фотограф пострадал, когда вступился за девушку в центре Твери, сообщает «Осторожно: Тверь».

В пятницу, 4 июля, фотограф и режиссер Василий Папушников оказался в центре города и стал свидетелем неприятной сцены. Девушка, вокруг которой стояла группа молодых людей, закричала и обвинила одного из них в домогательствах. Василий подошел к компании и спросил, почему они так себя ведут.

В ответ мужчина получил удар в лицо, но отвечать тем же не стал, а лишь достал телефон, чтобы снять происходящее. Тогда нападавшие начали бить и душить свидетеля.

«В глазах потемнело. Я потерял сознание. Телефон отобрали — а потом, когда приехала полиция, вернули. Сейчас я в больнице. У меня сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, подозрение на перелом носа. Но самое тяжелое — это не боль. А осознание: как легко тебя могут покалечить просто за то, что ты не отвернулся. Я не герой. Я обычный человек, который сделал то, что должен был», — уверен пострадавший.

В городском УМВД ситуацию пока не комментировали.

Ранее в Новосибирске мужчина заступился за друга и потерял память после драки.

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