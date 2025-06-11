В Новосибирске мужчина заступился за друга и потерял память после драки

В Новосибирске мужчина вступился за друга и потерял память после драки, сообщает kp.ru.

Жестокая драка произошла 5 июня у бара на Вокзальной магистрали в Новосибирске. Ночью 28-летний сотрудник отеля Илья, который приехал в Сибирь из Казахстана, вместе с другом Владом (имена изменены) провожал девушку, в тот момент к ним пристал незнакомец. После словесной перепалки тот ударил Влада, а затем к конфликту подключились его приятели. Илья попытался защитить друга, но его самого избили трое мужчин.

«Нападавшим всем было по 25–30 лет. На месте были две девушки-свидетельницы, они подтвердили, что прохожий изначально был агрессивен, приставал к людям на улице. Они пытались вместе со мной остановить конфликт. Охранник заведения тоже все видел, но просто стоял и смотрел, а потом сказал: «Он сам пьяный». Остальные прохожие просто смеялись», — рассказала Евгения, знакомая Ильи.

Молодой человек потерял сознание и оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой, переломом костей черепа и кровоизлиянием в мозг. Кроме того, у него диагностирована частичная амнезия. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью группой лиц». Троих подозреваемых задержали, но отпустили под подписку о невыезде. Друзья потерпевшего разыскивают свидетелей инцидента, а его родители планируют лететь в Новосибирск.

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