На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Роспотребнадзор открыл горячую линию поддержки при проблемах с вылетом

Роспотребнадзор: открыта горячая линия по защите прав при задержке рейсов
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав потребителей при задержке, отмене и переносе авиарейсов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

Получить помощь можно по бесплатному номеру Единого консультационного центра — 8 800 555 49 43.

В Роспотребнадзоре гражданам рассказали, что при задержке рейса потребитель вправе отказаться от перелета и потребовать полный возврат денег за билет. Это правило действует даже для невозвратных билетов.

Еще можно обратиться к авиакомпании с претензией о возмещении убытков, которые понес пассажир из-за задержки рейса. В этот список входят в том числе сорванные экскурсии, приводят пример в Роспотребнадзоре. Для этого нужно предоставить авиакомпании копии необходимых документов, добавили специалисты.

Также у пассажира есть право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки в пункт назначения.

«Штраф за задержку рейсов 100 р/час за каждый час опоздания, но не более чем 50% провозной платы, если перевозчик не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика», — сказано в сообщении.

Что касается международных полетов, в этом случае актуальны нормы международных договоров РФ. Так, при задержке рейса пассажир имеет право на бесплатные услуги от авиакомпании.

Ранее единственный выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал о своем спасении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами