Роспотребнадзор открыл горячую линию поддержки при проблемах с вылетом

Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав потребителей при задержке, отмене и переносе авиарейсов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

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В Роспотребнадзоре гражданам рассказали, что при задержке рейса потребитель вправе отказаться от перелета и потребовать полный возврат денег за билет. Это правило действует даже для невозвратных билетов.

Еще можно обратиться к авиакомпании с претензией о возмещении убытков, которые понес пассажир из-за задержки рейса. В этот список входят в том числе сорванные экскурсии, приводят пример в Роспотребнадзоре. Для этого нужно предоставить авиакомпании копии необходимых документов, добавили специалисты.

Также у пассажира есть право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки в пункт назначения.

«Штраф за задержку рейсов 100 р/час за каждый час опоздания, но не более чем 50% провозной платы, если перевозчик не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика», — сказано в сообщении.

Что касается международных полетов, в этом случае актуальны нормы международных договоров РФ. Так, при задержке рейса пассажир имеет право на бесплатные услуги от авиакомпании.

Ранее единственный выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал о своем спасении.