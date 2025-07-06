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В Кузбассе жильцы пожаловались на состояние аварийного дома 1956 года постройки

СК заинтересовался жалобами жителей аварийного дома 1956 года в Киселевске
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Telegram-канал «Мой Киселёвск»

В городе Киселевске Кемеровской области жители дома №8 на улице Казанской беспокоятся за свои жизни из-за аварийного состояния здания. Об этом сообщается на странице «Южного Кузбасса» во «ВКонтакте».

По словам местных жителей, дом обещали снести в прошлом году, а потом перенесли срок еще на пять лет.

«Жить невозможно, все рушится. Зиму пережили только с обогревателями, дети простывают дома... В соседней квартире никто не живет, обваливаются потолки и стены. Администрация наша не чешется», — цитирует паблик одного из жителей дома.

Местная администрация отреагировала на эту публикацию. Там заявили, что дом №8 был признан аварийным три года назад и будет расселен в порядке очередности. Власти обратили внимание на то, что собственники отвечают за сохранение и ремонт помещений, но проживающим в аварийном жилье может быть предоставлено жилье из маневренного фонда муниципалитета.

Жалобы местных жителей в сети заметили и в СК России. Там пообещали проверить, нарушаются ли права жильцов дома 1956 года постройки с разрушающимися несущими конструкциями, потолочными перекрытиями и лестничными маршами.

Ранее в Хабаровске рухнуло здание, на которое два года жаловались властям.

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