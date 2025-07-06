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В Калининграде 15-летняя школьница выпала из окна после ссоры с матерью

В Калининграда 15-летняя выпрыгнула из окна, чтобы встретиться с парнем
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Калининграде девочка попыталась сбежать из дома через окно и попала в больницу с переломами обеих ног. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Несчастный случай произошел в субботу, 5 июля. 15-летняя девочка из Московского района поссорилась с матерью, которая не пускала ее гулять. В этот момент на улице ее ждал молодой человек.

Юная калининградка выпрыгнула со второго этажа, но уже не смогла подняться. Пострадавшую доставили в Детскую областную больницу с переломами обеих голеней. Свое шестнадцатилетие она, как уточняется, встретит на больничной койке.

Полиция начала проверку по факту инцидента.

Ранее двухлетний мальчик выпал с балкона на 20-м этаже и остался жив.

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