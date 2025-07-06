В Калининграде 15-летняя школьница выпала из окна после ссоры с матерью

В Калининграде девочка попыталась сбежать из дома через окно и попала в больницу с переломами обеих ног. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Несчастный случай произошел в субботу, 5 июля. 15-летняя девочка из Московского района поссорилась с матерью, которая не пускала ее гулять. В этот момент на улице ее ждал молодой человек.
Юная калининградка выпрыгнула со второго этажа, но уже не смогла подняться. Пострадавшую доставили в Детскую областную больницу с переломами обеих голеней. Свое шестнадцатилетие она, как уточняется, встретит на больничной койке.
Полиция начала проверку по факту инцидента.
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