В Калининграде 15-летняя школьница выпала из окна после ссоры с матерью

В Калининграда 15-летняя выпрыгнула из окна, чтобы встретиться с парнем

В Калининграде девочка попыталась сбежать из дома через окно и попала в больницу с переломами обеих ног. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Несчастный случай произошел в субботу, 5 июля. 15-летняя девочка из Московского района поссорилась с матерью, которая не пускала ее гулять. В этот момент на улице ее ждал молодой человек.

Юная калининградка выпрыгнула со второго этажа, но уже не смогла подняться. Пострадавшую доставили в Детскую областную больницу с переломами обеих голеней. Свое шестнадцатилетие она, как уточняется, встретит на больничной койке.

Полиция начала проверку по факту инцидента.

Ранее двухлетний мальчик выпал с балкона на 20-м этаже и остался жив.