Названы страны, в которых российские туристы могут заразиться лихорадкой Чикунгунья

Вирус Чикунгунья встречается в тропических и субтропических районах, где обитают комары Aedes. Основные регионы, где регистрируются случаи заболевания, включают Африку, Азию, Карибский бассейн и Латинскую Америку, Северную Америку и Южную Европу, рассказал «Газете.Ru» врач-инфекционист, профессор Пироговского университета Мурад Шахмарданов.

«В Африке инфекция распространена в Центральной и Восточной Африке, включая Танзанию, Кению и Конго, а также на островах Индийского океана, таких как Коморы, Реюньон, Маврикий и Сейшелы. В Азии чикунгунья встречается в Индии, Индонезии, Таиланде, Мьянме, Шри-Ланке, Филиппинах, Пакистане и Малайзии. Карибский бассейн и Латинская Америка также являются эндемичными регионами для этой инфекции. Здесь, особенно с 2013 года, наблюдаются вспышки заболевания в Гаити, Доминиканской Республике, Ямайке, Венесуэле, Колумбии, Бразилии и Мексике», — рассказал врач.

По словам профессора, Чикунгунья может распространяться в новые регионы, где появляются подходящие условия для размножения переносчиков.

«Распространение особенно активно во время дождливых сезонов, когда увеличивается популяция комаров. Например, в последние годы фиксировались вспышки в Европе. В 2007 году в Италии произошла первая локальная передача вируса, позже аналогичные случаи регистрировались во Франции и Испании. Это стало возможным благодаря распространению комара Aedes albopictus, способного передавать вирус в умеренных широтах. В этом сыграли роль глобализация, изменение климата, рост международных перемещений и адаптация вируса к новым видам комаров», — добавил доктор.

Инкубационный период составляет от двух до 12 дней. Среди симптомов внезапное повышение температуры до 39-40 °C, которое сопровождается сильными болями в суставах, особенно в кистях, стопах, лодыжках и коленях. Головная боль, мышечные боли, усталость и кожная сыпь также являются характерными симптомами. В некоторых случаях возможны покраснение глаз (конъюнктивит), тошнота и рвота. Боль в суставах может сохраняться от нескольких дней до нескольких месяцев, в редких случаях — дольше.

«Болезнь редко бывает смертельной, но может вызывать серьезные страдания и временную нетрудоспособность. У людей с ослабленным иммунитетом и у пожилых возможно более тяжелое течение», — рассказал врач.

По словам профессора, специфического противовирусного лечения нет. Применяется симптоматическая терапия: жаропонижающие, обезболивающие, обильное питье и покой. Вакцины против вируса пока нет.

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