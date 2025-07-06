Патриарх Кирилл призвал не откладывать молитву «на завтра»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил верующим о важности ежедневной молитвы и призвал не откладывать ее даже при усталости. Об этом он сказал в воскресенье во время проповеди после литургии в Храме Христа Спасителя, пишет РИА Новости.

По его словам, исповедание веры в современном мире выражается, в том числе, через молитву, которую нужно совершать утром и вечером. Патриарх подчеркнул, что не стоит пренебрегать этим, ссылаясь на усталость или откладывая общение с Богом на следующий день.

Он добавил, что сейчас от верующих не требуют чем-то жертвовать. По его словам, искреннее проявление веру по-прежнему важно.

До этого патриарх Кирилл заявил, что Господь является лидером для верующих и скрепляющим людей «краеугольным камнем». В своей речи он указал, что в древности дома и храмы строились из камней, и в одном месте конструкции должен быть камень-замок, на который были направлены все силы тяготения.

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