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Российский подросток бросился в реку, чтобы спасти подругу, но утонул сам

В Кузбассе 17-летний юноша утонул, спасая подругу из реки Кия
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Pexels

Подросток утонул в Кузбассе, спасая свою подругу, сообщает СУ СКР по Кемеровской области.

Инцидент произошел на реке Кия в Мариинске. Вечером 3 июня там отдыхала компания подростков. Одна из девушек зашла в воду, но споткнулась и начала тонуть. Ее 17-летний друг, не раздумывая, бросился на помощь.

Молодому человеку удалось вытолкнуть пострадавшую на берег, но он сам уже не смог выбраться из воды. Тело подростка обнаружили на дне водоема на следующий день. Начата доследственная проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее пять девочек из одной семьи утонули, пытаясь спасти сестру.

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