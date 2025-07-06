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Жителя Новороссийска ищут из-за кружочка в Telegram-канале

МВД Новороссийска устанавливает личность высмеивавшего фамилии участников СВО
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Жителя Новороссийска начали искать правоохранители из-за высмеивания фамилий участников СВО в кружочке в личном Telegram-канале. Об этом сообщило МВД Новороссийска.

«Инициировано проведение проверки, в ходе которой будет установлена личность мужчины, а его действиям дана правовая оценка», — сообщили силовики.

Перед этим в Telegram-канале «ЧП Новороссийск» и других местных каналах появились видео с пресловутым кружочком и фотографии и имя записавшего его молодого человека. При этом отмечается, что сам парень видеоролик из своего канала уже удалил.

На попавшем в сеть фрагменте видео юноша читает вслух фамилии бойцов с доски почета и смеется, при этом не высказывая свое отношение к СВО.

До этого полиция задержала иркутскую блогершу за слова в адрес участников СВО.

Ранее в Крыму задержали подозреваемых в обмане контрактников, отправленных на СВО.

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