ФСБ: в Крыму задержали подозреваемых в обмане контрактников, отправленных на СВО

В Крыму задержаны подозреваемые в обмане контрактников, направлявшихся в зону СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ по республике Крым и Севастополю.

В ведомстве уточнили, что жители Симферополя представлялись сотрудниками силовых структур и обманом заставляли людей подписывать контракты с Минобороны РФ.

«Злоумышленники склоняли граждан к заключению контрактов, после чего требовали перевести им денежные средства якобы в качестве взятки за оформление документов о непригодности к дальнейшему прохождению военной службы», — говорится в сообщении.

Граждане, подписавшие контракт, переводили злоумышленникам часть выплаты, положенной при заключении контракта. При этом задержанные не могли исполнить то, что обещали.

До этого в Калининградской области была задержана организованная группа из шести человек, в том числе адвокат, подозреваемых в вымогательстве денег, автомобилей и недвижимости у военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Ранее участника СВО похитили и два дня держали в плену ради 100 тысяч рублей.