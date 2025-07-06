В Уфе спасатели сняли с дерева котенка и его 13-летнюю хозяйку

В Уфе спасли 13-летнюю девочку и ее котенка, забравшихся на дерево. Об этом сообщили в городском управлении гражданской защиты.

Вечером 5 июля школьница полезла на дерево за своим котенком, не сумевшим самостоятельно спуститься на землю. Оказавшись на высоте 8 метров, она испугалась и попала в точно такое же положение. Очевидицей инцидента стала соседка, которая обратилась за помощью в экстренные службы.

Подросток и животное дождались спасателей, сидя на ветвях. При помощи лестницы и альпинистского снаряжения они спустили девочку и ее питомца вниз. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.

До этого в Подмосковье девятилетняя девочка застряла головой в качелях на детской площадке. Из любопытства школьница просунула голову в пространство между деревянной перекладиной качелей-балансира и ручкой, за которую дети обычно держатся руками, когда качаются. Так как высвободиться самостоятельно у нее не получилось, очевидцы позвонили в экстренные службы. Спасатели постарались успокоить ребенка и надели ей на голову защитный шлем. Затем они с помощью гидравлического инструмента перекусили и согнули дужку конструкции, освободив голову девочки.

Ранее в США мужчина пострадал при падении с дерева и пять дней ждал спасателей в лесу.