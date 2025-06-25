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Мужчина упал с дерева и пять дней провел в лесу в ожидании спасателей

В США мужчина пострадал при падении с дерева и пять дней ждал спасателей в лесу
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Kitsap County Sheriff's Office

Американец упал с дерева и провел несколько дней в лесу, передает ABC News со ссылкой на офис шерифа округа Китсап.

Инцидент произошел в районе Пулсбо, штат Вашингтон. Местный житель упал с дерева и оказался в труднодоступной лесной местности. Его голос, слабо зовущий на помощь, услышал прохожий, который сразу же позвонил в службу 911. На место происшествия выехал помощник шерифа, который также услышал крик пострадавшего.

Началась масштабная поисково-спасательная операция с участием кинологов. После тщательного обследования территории мужчину нашли утром в субботу, 21 июня. Он рассказал, что заблудился, пытаясь сократить путь через лес и провел под деревом около пяти дней. Пострадавшего доставили в медцентр для обследования и лечения. Подробности о состоянии его здоровья остаются неизвестными.

Ранее туристка упала в кратер действующего вулкана во время похода в Индонезии.

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