На жителя Карелии собираются завести дело за порчу выставки с фото ветеранов ВОВ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента с повреждением фотографий выставки, посвященной ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

По данным следствия, в Карелии неизвестный повредил экспозицию с архивными фотографиями и материалами участников войны, размещенную на выставке Олонецкого национального музея.

Региональное управление СК уже начало доследственную проверку по статье о вандализме.

Как установили в полиции, 3 июля 24-летний местный житель сорвал несколько плакатов с изображениями ветеранов. Его задержали, однако он не смог объяснить причины своих действий, сославшись на алкогольное опьянение.

Бастрыкин поручил руководству карельского следственного управления возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.

Видео с хулиганами опубликовала пресс-служба музея. Выставка «Война каждому определила свой путь...», посвященная участникам Великой Отечественной войны, оказалась частично разрушена: испорчены архивные фотографии и информационные стенды с биографиями ветеранов.

Ранее в Ессентуках частично разрушили древний курган.