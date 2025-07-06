В Дагестане арестовали подростка по делу о подготовке теракта

В Дагестане задержали подростка по подозрению в попытке совершить теракт в городе Буйнакске. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

По информации ведомства, уголовное дело возбуждено по статье о покушении на террористический акт. Следствие считает, что в марте 2025 года несовершеннолетний местный житель планировал устроить взрыв на территории города. Он заранее получил самодельное взрывное устройство, но не успел привести его в действие — его задержали сотрудники полиции.

Сейчас подросток арестован, продолжаются следственные действия для сбора доказательств.

В конце июня сообщалось, что сотрудники ФСБ РФ задержали троих россиян в Запорожской области по подозрению в подготовке диверсии. Мужчины пытались подорвать объект газораспределительной сети в Бердянске. Задержание произошло в момент, когда злоумышленники уже приступили к реализации плана.

Ранее в России предложили смягчить наказания для лиц, втянутых в теракты.