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В Индии разбился вертолет с паломниками

ANI: в Индии потерпел крушение вертолет с шестью людьми на борту
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Ирина Алтухова/РИА Новости

В Индии вертолет, выполнявший рейс из Дехрадуна, разбился на территории штата Уттаракханд. Об этом 15 июня сообщило информационное агентство Asian News International (ANI).

Согласно имеющимся данным, воздушное судно направлялось в Кедарнатх — популярное паломническое место, до которого из Дехрадуна путь обычно занимает чуть более часа. Однако во время полета вертолет неожиданно исчез с радаров.

Позже представители местных властей подтвердили, что воздушное судно разбилось в районе Гаурикунда. Как заявил генеральный прокурор Уттаракханда, на борту находились шесть паломников и один пилот. Информация о состоянии пассажиров на данный момент уточняется, но сотрудник управления по борьбе с чрезвычайными ситуациями округа Рудрапраяг в штате Уттаракханд Нандан Сингх Раджвар говорил, что выживших нет.

По его словам, авария произошла над лесами в условиях плохой видимости из-за неблагоприятной погоды.

Спасательные службы выдвинулись к месту происшествия. Причины катастрофы пока неизвестны, ведется расследование.

На этой же неделе, 12 июня, в Индии случилась другая авиакатастрофа. Самолет Boeing 787 Dreamliner потерпел крушение около города Ахмадабада. Борт упал на общежитие медицинского колледжа. Это первое крушение авиалайнера этого типа за всю историю эксплуатации модели с декабря 2009 года. На борту воздушного судна находились 10 членов экипажа и 232 пассажира, из них выжил лишь один человек.

Авиакатастрофа вошла в десятку крупнейших за все время существования авиации. Индийские власти пока не назвали официальные причины падения самолета.

Ранее единственный выживший при крушении Boeing 787 в Индии рассказал о катастрофе.

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