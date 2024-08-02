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В Москве просят суд запретить жителю Бутово содержать коз

На жителя Москвы подали в суд из-за содержания им стада коз в районе Бутово

Комитет ветеринарии Москвы обратился в Зюзинский районный суд с иском к жителю района Бутово, который содержит мелкий рогатый скот с нарушением требований ветеринарного законодательства. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Как указано в иске, государственное бюджетное учреждение «Мосветобъединение» обнаружило вблизи многоквартирных домов по улице Изюмской и вблизи станции метро Скобелевская коз, пасущихся в отсутствие контроля со стороны владельца», — сказано в сообщении.

В пресс-службе заявили, что комитет просит суд запретить мужчине содержать коз. Там отметили, что прогулка с животными привела к загрязнению территории навозом.

Жители этого района неоднократно жаловались на владельца коз, который игнорировал предостережения «Мосветобъединения» и Россельхознадзора. В комитете опасаются, что животные станут причиной возникновения и распространения заразных болезней.

До этого сообщалось, что на юге Москвы несколько коз прыгали по припаркованным у дома автомобилям. Проделки животных засняла камера одной из машин.

Ранее в Москве козы ворвались в детский центр и начали совокупляться.

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