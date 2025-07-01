Названы меры, которые мотивируют молодежь получать рабочие профессии

Основной дефицит кадров в России сейчас наблюдается в сфере рабочих специальностей, особенно в производственном секторе, который уступает по нехватке в линейном персонале только курьерским службам, и опережая логистику и строительство. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал Андрей Кладов, эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис».

По его словам, все это указывает на то, что тренд сместился в сторону увеличения спроса на рабочих, а не, например, IT-специалистов, как это было ранее. Важнейшим мотивационным фактором, который позволит привлечь молодые кадры в промышленность, эксперт назвал конкурентоспособную зарплату.

«Как показывает пример мигрантов, их удержание на рабочих местах напрямую связано с предлагаемым уровнем оплаты труда», — отметил он.

Кроме того, чтобы вернуть престиж рабочим профессиям, стоит сосредоточиться на создании привлекательных условий труда. Это включает в себя не только финансовые стимулы, но и карьерные перспективы, возможности для профессионального роста и обучения. Работодателям следует активно продвигать престиж и значимость рабочих профессий, демонстрируя их вклад в развитие промышленности и экономики страны.

«Внимание к условиям труда и ожиданиям молодых специалистов поможет не только привлечь, но и удержать их в промышленном секторе, предотвращая нехватку квалифицированных кадров в будущем», — уверен эксперт.

Кроме этого, внедрение системы обязательной отработки для выпускников металлургических и промышленных специальностей, которые обучались на бюджеты, также может быть эффективным решением в условиях кадрового дефицита в этих отраслях.

Недавно обсуждалась инициатива об обязательной отработке в государственном медицинском учреждении 2-3 лет для студентов медицинских специальностей, которые обучались на бюджете. Как вы полагаете, было бы такое обязательство эффективным и для металлургической и промышленной отраслей?

«Меры по распределению обеспечат необходимые предприятия квалифицированной рабочей силой, что может помочь смягчить кадровый голод и повысить устойчивость производства. Выпускники также получат возможность применить теоретические знания на практике, что будет полезно для их профессионального роста и укрепления навыков», — считает Кладов.

По данным «Мигрант Сервис», средняя зарплата производственных рабочих составляет 100 тысяч рублей, что заметно ниже средней зарплаты других категорий линейного персонала, таких как складские рабочие (136 тысяч рублей) и строители (130 тысяч рублей). Это может означать, что обязательная отработка могла бы служить временной мерой, смещая фокус с более высокооплачиваемых позиций.

«С другой стороны, чтобы обязательная отработка была действительно эффективной, необходимо одновременно улучшать условия труда и предлагать конкурентоспособную заработную плату, чтобы молодые специалисты были заинтересованы остаться в отрасли после окончания срока обязательной службы. Без этого обязательство может привести к ухудшению качества работы и мотивации работников, когда они будут воспринимать отработку как вынужденную меру, а не осознанный карьерный выбор», — резюмировал он.

Ранее выяснилось, что каждый десятый россиянин хочет уволиться по несколько раз в день.