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Каждый десятый россиянин хочет уволиться по несколько раз в день

Большинство россиян периодически задумываются об увольнении
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Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Двое из трех россиян периодически задумываются об уходе с работы, но не подают заявления. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

68% россиян периодически задумываются об уходе с работы, но не подают заявление. В 2022 году подобные мысли приходили 60% респондентов, в 2010 — 70%.

Часто желание уволиться возникает на эмоциях: «Такое бывает, но это просто реакция на конкретный негатив, а не желание все бросить»; «Когда эмоционально вымотан и устал». Но есть и более веские причины: «Задумываюсь об уходе из-за регулярных авралов и переработок».

Каждый десятый признается, что идея написать заявление об уходе посещает его несколько раз в день. 9% ежедневно подавляют в себе подобное желание. С 14% это происходит как минимум раз в неделю, с 19% — раз в месяц. Реже (раз в полгода или год) об увольнении задумываются 11 и 5% соответственно. При этом каждый пятый (21%) уверяет, что никогда не размышляет на эту тему: «Если захочу уйти — просто уйду».

Женщин мысли об увольнении посещают гораздо чаще, чем мужчин (74 и 58% соответственно). Среди россиян от 35 до 45 лет больше тех, кому периодически приходит идея уйти с работы, хлопнув дверью (72%; для сравнения, среди тех, кто старше 45 лет — 62%, моложе 35 лет — 69%).

Периодическое желание уволиться у россиян с доходом от 100 тысяч рублей возникает чаще, чем у тех, кто зарабатывает меньше (71%).

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