Число жертв в результате наводнения в Техасе достигло 32 человек

Число погибших в результате наводнения в Техасе выросло до 32 человек

Не менее 32 человек погибли в результате наводнения в американском штате Техас, вызванного сильными дождями. Об этом сообщил шериф округа Керр Ларри Лейта, пишет ТАСС.

«Сейчас нам известно о 32 погибших. 18 из них взрослые, 14 - дети», — сообщил он.

Шериф добавил, что число жертв может возрасти по завершению поисково-спасательных работ.

До этого телеканал CNN сообщал, что в центральной части штата Техас в США произошло сильное наводнение. Число погибших может возрасти, поскольку в пострадавшем регионе ожидаются новые дожди.

В зоне подтопления находится частный христианский лагерь Mystic. В результате разгула стихии на его территории пропали без вести 23 девочки. Сейчас по меньшей мере 14 вертолетов, 12 беспилотников и более 500 человек из различных подразделений спасают взрослых и детей с деревьев возле лагеря. Национальная метеослужба опубликовала предупреждение о возможном наводнении в четверг днем.

Ранее в Сочи после ливней затопило улицы и пропало электричество.