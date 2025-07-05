Пулково в третий раз за день приостановил работу

В Пулково в третий раз за день прекратили прием и отправку самолетов

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково в третий раз за день временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, эта мера необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. Пост о приостановке работы воздушной гавани опубликован в 22:15.

Коллапс произошел в российских аэропортах на фоне масштабной атаки украинских беспилотников — с вечера 4 июля над РФ сбили 187 БПЛА. Были отменены и задержаны сотни рейсов, пассажиры ожидали своих вылетов больше девяти часов, некоторые вынуждены были спать на полу из-за нехватки места. Несколько раз за сутки останавливал работу аэропорт Пулково, в московской зоне вводили ограничения на использование воздушного пространства. До сих пор закрыты воздушные гавани в Тамбове, Нижнем Новгороде, Иваново и Ярославле.

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