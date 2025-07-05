В Росавиации отреагировали на данные о коллапсе в аэропортах Москвы

В московском аэропорту Шереметьево отменили 174 рейса на прилет и вылет. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, на фоне данных о транспортном коллапсе в российских аэропортах, Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно.

Он сообщил, что ограничения на отправку и прием самолетов больше всего отразились на Шереметьево. По информации на 21:00, помимо отмены 174 рейсов в этом аэропорту 47 рейсов задержали на срок более двух часов.

Согласно посту, с пассажирами работают представители воздушных гаваней и авиакомпаний. Чтобы минимизировать последствия приостановки работы Шереметьево, туда привлекли дополнительно 70 человек персонала и 15 единиц техники. Пассажирам с детьми доступна комната матери и ребенка, число медиков и сотрудников, обслуживающих пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, тоже увеличено.

В Росавиации призвали путешественников с понимаем отнестись к сложившейся ситуации, а перевозчиков — решать спорные моменты в пользу клиентов.

До этого Baza написал о коллапсе в аэропортах России из-за временного прекращения их работы. По данным Telegram-канала, только в Москве и Санкт-Петербурге были отменены почти 100 рейсов, а несколько сотен — перенесены. Многие пассажиры провели в аэропортах более девяти часов.

Как уточняется, самая сложная ситуация сложилась в Шереметьево, где было задержано свыше 170 рейсов, почти 50 отменено. В воздушной гавани возникло столпотворение. Прибывающие пассажиры смешивались с теми, кто не покинул аэропорт. Людям приходилось сидеть на полу, свободных мест не было даже в бизнес-зале.

Ранее исполнительница хита «А я все летала» застряла в Шереметьево .