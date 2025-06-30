Стало известно об иностранцах в составе спецназа «Ахмат»

Генерал Алаудинов заявил, что в составе «Ахмата» есть японец, китайцы и корейцы

В составе спецназа «Ахмат» есть японец, китайцы и корейцы. Об этом рассказал в интервью РИА Новости командир «Ахмата», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По его словам, в начале специальной военной операции на Украине в 2022 году подразделение пополняли лишь чеченцы. Позже в «Ахмат» пришли и русские, и иностранцы.

Военный рассказал, что на сегодняшний день в «Ахмате» примерно 50% — это русские, 25% — это чеченцы, 25% — это представители всех других национальностей, и России, и бывшего СССР, а также других стран.

Поскольку подразделение стало многонациональным, к нему присоединились последователи различных религий, разъяснил чеченский командир.

28 июня Алаудинов заявил, что попытки военнослужащих Вооруженных сил Украины остановить продвижение России на фронте похожи на полет мотылька на огонь.

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