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Стало известно об иностранцах в составе спецназа «Ахмат»

Генерал Алаудинов заявил, что в составе «Ахмата» есть японец, китайцы и корейцы
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Сергей Бобылев/РИА Новости

В составе спецназа «Ахмат» есть японец, китайцы и корейцы. Об этом рассказал в интервью РИА Новости командир «Ахмата», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По его словам, в начале специальной военной операции на Украине в 2022 году подразделение пополняли лишь чеченцы. Позже в «Ахмат» пришли и русские, и иностранцы.

Военный рассказал, что на сегодняшний день в «Ахмате» примерно 50% — это русские, 25% — это чеченцы, 25% — это представители всех других национальностей, и России, и бывшего СССР, а также других стран.

Поскольку подразделение стало многонациональным, к нему присоединились последователи различных религий, разъяснил чеченский командир.

28 июня Алаудинов заявил, что попытки военнослужащих Вооруженных сил Украины остановить продвижение России на фронте похожи на полет мотылька на огонь.

Ранее президент Владимир Путин раскрыл, как Россия хочет завершить СВО.

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