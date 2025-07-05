В работе Telegram произошел массовый сбой

Downdetector получил 3,4 тысячи жалоб на работу Telegram в России

Пользователи из России сообщают о сбоях в работе мессенджера Telegram. Данные приводит сервис Downdetector.

За последний час зафиксировано более 3,4 тысячи жалоб, а общее количество сообщений о проблемах за сутки превысило 11,5 тысячи.

Наибольшее количество жалоб на работу Telegram поступает из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа и Курской области. Чаще всего пользователи сталкиваются со сбоями в работе мобильного приложения, проблемами с получением уведомлений и нестабильной работой веб-сайта.

Baza сообщает, что подобные проблем наблюдаются и в работе мессенджера WhatsApp.

Накануне российские пользователи Telegram и WhatsApp также сообщали о сбоях в работе мессенджеров. По состоянию на 17:35 мск, на работу Telegram пожаловались 3534 пользователей, на работу WhatsApp — 882 пользователя.

Ранее пользователи X сообщили о масштабном сбое в работе соцсети