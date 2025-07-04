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В работе Telegram и WhatsApp в России произошел сбой

Россияне сообщили о проблемах в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp
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Depositphotos

Российские пользователи Telegram и WhatsApp сообщают о сбоях в работе мессенджеров. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По данным сервиса на 17:35 мск, на работу Telegram пожаловались 3534 пользователей, на работу WhatsApp — 882 пользователя.

4 июля «Детектор сбоев» сообщил, что абоненты МТС жалуются на проблемы с доступом в интернет.

3 июля крупный сбой произошел у «ВКонтакте». У многих россиян не работали ни сайт, ни приложение социальной сети. Позднее у социальной сети начал работать сайт, однако пользователи жаловались на сложности с воспроизведением аудиозаписей и загрузкой медиафайлов. Позднее работа социальной сети была восстановлена в полном объеме.

Ранее в соцсети Х зафиксировали масштабный сбой.

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