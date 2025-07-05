Неизвестный вонзил мужчине нож в спину ради кражи 500 рублей в Петербурге

В Петербурге неизвестный ударил мужчину ножом в спину ради 500 рублей

В Петербурге неизвестный злоумышленник ударил 48-летнего пьяного мужчину ножом в спину ради кражи денег. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 4 июня на улице Константина Заслонова. Петербуржец получил проникающее колото-резаное ранение в левую часть грудной клетки — неизвестный вонзил в него нож. Сожительница пострадавшего описала злоумышленника как мужчину с короткой бородой, одетого в черную футболку. После нападения преступник похитил 500 рублей.

Пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии с сопутствующей алкогольной интоксикацией. Его госпитализировали.

До этого неизвестный ударил мужчину ножом в лицо и шею после конфликта в Петербурге. Пострадавший с непроникающими ранениями и легкой кровопотерей попал в больницу.

Ранее неизвестный с ножом напал на женщину посреди улицы в российском городе.