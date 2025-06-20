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Соседка по даче забрала у мужчины сбежавшую от него собаку и отказалась отдавать

Под Калининградом дачница не отдавала хозяину убежавшую от него собаку
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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

В Калининградской области дачный поселок переполошил скандал между двумя соседями, которые несколько дней не могли поделить собаку. Об этом сообщает «Клопс».

По информации издания, все произошло в поселке Дорожный. По версии хозяина собаки, он приехал обустраивать участок и взял с собой джек-рассела по кличке Кида. В какой-то момент собака убежала за забор. По словам мужчины, они с семьей искали питомицу, но не нашли и уехали.

«Долго ждать не могли. Этим же вечером поступает информация, что пес найден. Об этом кто-то написал в общем чате поселка. На это отозвалась тетечка, сказала, мол, готова прискакать и забрать животное на передержку», — рассказал собеседник издания.

Мужчина связался с этой женщиной, но та согласилась отдать питомца, только когда владелец покажет на него документы, а затем перестала выходить на связь. Калининградец отметил, что нашел документы и поехал с ними за Кидой, но дачница отказалась открывать ему.

«Утром я тоже подъехал туда. Она, обнаглевшая, зацепила Киду на поводок и гуляла с ней передо мной! То, что она делает, — уголовная статья, но ей плевать на законы! Вызвали полицию, им я все документы предоставил», — поделился хозяин терьера.

Женщина отказалась отдавать собаку даже полицейским, так что хозяин написал заявление о краже.

Дачница сначала якобы заявила, что хочет найти собаке новых хозяев, а потом написала, что собака от нее убежала.

В тот же день джек-рассела поймали другие люди и вернули владельцу.

По версии ответчицы, она взяла терьера на передержку и действительно собиралась пристроить животное другим людям, так как некоторые соседи написали ей, что собака находится на свободном выгуле и никому не нужна.

Ранее сообщалось, что в Ярославле подростки-коллекторы украли у должника собаку.

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