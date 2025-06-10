Пьяный приезжий с ножом ворвался в квартиру петербуржца и пытался украсть бульдога

В Петербурге пьяный мужчина пытался вломиться в чужую квартиру и украсть собаку

В Московском районе Петербурга задержан житель Липецкой области, который пытался вломиться в чужую квартиру и украсть породистую собаку, чтобы впечатлить подругу. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в многоэтажке по Новоизмайловскому проспекту. В правоохранительные органы обратился 37-летний местный житель. Мужчина сообщил, что в его квартиру вломился неизвестный, вооруженный ножом.

Прибывшие стражи порядка задержали 33-летнего приезжего. Выяснилось, что дебошир распивал спиртные напитки во дворе дома вместе со своей знакомой. Решив произвести впечатление на подругу, липчанин ворвался в чужую квартиру и начал избивать ее владельца, после чего, угрожая ножом, потребовал отдать ему собаку породы французский бульдог.

Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ранее пьяный мужчина с ножом пытался вломиться в квартиру соседей из-за громкой музыки.