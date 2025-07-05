В Сибири энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Энергетики «‎Россети Сибирь» перевели подразделения в Красноярском крае, Хакасии и Туве в режим повышенной готовности из-за аномальной жары, а в Кемеровской области, Алтайском крае и республике Алтай — из-за плохого погодного прогноза. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

«Энергетики «Россети Сибирь» переведены в режим повышенной готовности: в Красноярском крае, Хакасии и Туве ожидается сильная жара, а в Кузбассе, Алтайском крае и Республике Алтай – усиление ветра и ливни», — сказано в посте.

В «‎Россетях» отчитались о готовности сотрудников и оборудования в вышеупомянутых регионах Сибирского федерального округа.

5 июля мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что в результате урагана пострадали пять человек, четверо из них находятся в больнице. По словам мэра, из-за сильного ветра в городе повалило около 200 деревьев, зафиксировано 56 отключений электричества на сетях, вышли из строя две насосные станции. Кроме того, пять домов остались без газа в поселке Амурский из-за падений деревьев на газопровод, отметил Шелест.

Градоначальник сообщил, что специалисты устраняют последствия непогоды, и призвал граждан быть осторожными, так как до сих пор сохраняется риск повторения урагана.

Ранее в Псковской области более 20 тысяч человек остались без света на фоне непогоды.