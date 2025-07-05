На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сибири энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Россети: сотрудники 6 регионов Сибири перешли в режим повышенной готовности
true
true
true
close
Depositphotos

Энергетики «‎Россети Сибирь» перевели подразделения в Красноярском крае, Хакасии и Туве в режим повышенной готовности из-за аномальной жары, а в Кемеровской области, Алтайском крае и республике Алтай — из-за плохого погодного прогноза. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

«Энергетики «Россети Сибирь» переведены в режим повышенной готовности: в Красноярском крае, Хакасии и Туве ожидается сильная жара, а в Кузбассе, Алтайском крае и Республике Алтай – усиление ветра и ливни», — сказано в посте.

В «‎Россетях» отчитались о готовности сотрудников и оборудования в вышеупомянутых регионах Сибирского федерального округа.

5 июля мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что в результате урагана пострадали пять человек, четверо из них находятся в больнице. По словам мэра, из-за сильного ветра в городе повалило около 200 деревьев, зафиксировано 56 отключений электричества на сетях, вышли из строя две насосные станции. Кроме того, пять домов остались без газа в поселке Амурский из-за падений деревьев на газопровод, отметил Шелест.

Градоначальник сообщил, что специалисты устраняют последствия непогоды, и призвал граждан быть осторожными, так как до сих пор сохраняется риск повторения урагана.

Ранее в Псковской области более 20 тысяч человек остались без света на фоне непогоды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами