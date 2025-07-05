В Госдуме заявили, что идея списывать ипотеку семьям «носится в воздухе»

Глава партии СЗРП Сергей Миронов предложил полностью списывать ипотеку за третьего ребенка в семье. Такие идеи «носятся в воздухе», жилищные условия играют ключевую роль в формировании семьи, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

«Жилищные условия могут играть в каких-то ситуациях значимую, если не решающую роль. Поэтому Леонид Слуцкий 25 июня выдвинул тоже инициативу, которая иначе, но призывает правительство и Центробанк отойти от сложившихся шаблонов и расширить объем бюджетных субсидий на поддержку молодых семей — даже с одним ребенком. Нельзя откладывать на потом выход из демографической катастрофы — этот выход не должен измеряться какими-то мотивами бюджетной экономии», — сказал депутат.

Наумов заявил, что «лучше сразу» развивать индивидуальное жилищное строительство, а не покупку жилья в «многоэтажных муравейниках». Депутат подчеркнул, для этого «есть все предпосылки».

«Напомню, что у нас сейчас свыше триллиона рублей ежегодно из бюджета будет идти на ранее выданные льготные ипотечные кредиты. Такого рода ловушки создавать самим себе не стоит. При корректировках текущего бюджета с Минфином нужно молодым семьям более четко давать место в уже существующих территориальных программах льготного ипотечного кредитования. Это и Дальний Восток, айтишники, сельская ипотека. Эти три программы, наверное, стоило бы губернаторам целевым образом проработать с молодыми семьями и включить дополнительную программу региональной поддержки. Если их [эти программы] сочетать с [другими] – земский учитель, доктор, тренер. Именно комбинирование даст искомый демографический импульс», — сказал он.

Ранее в ГД сообщили, что россиянам будет проще продать ипотечное жилье с маткапиталом.