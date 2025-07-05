На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что идея списывать ипотеку семьям «носится в воздухе»

Депутат Наумов заявил, что демографическую проблему решат коттеджи
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Глава партии СЗРП Сергей Миронов предложил полностью списывать ипотеку за третьего ребенка в семье. Такие идеи «носятся в воздухе», жилищные условия играют ключевую роль в формировании семьи, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

«Жилищные условия могут играть в каких-то ситуациях значимую, если не решающую роль. Поэтому Леонид Слуцкий 25 июня выдвинул тоже инициативу, которая иначе, но призывает правительство и Центробанк отойти от сложившихся шаблонов и расширить объем бюджетных субсидий на поддержку молодых семей — даже с одним ребенком. Нельзя откладывать на потом выход из демографической катастрофы — этот выход не должен измеряться какими-то мотивами бюджетной экономии», — сказал депутат.

Наумов заявил, что «лучше сразу» развивать индивидуальное жилищное строительство, а не покупку жилья в «многоэтажных муравейниках». Депутат подчеркнул, для этого «есть все предпосылки».

«Напомню, что у нас сейчас свыше триллиона рублей ежегодно из бюджета будет идти на ранее выданные льготные ипотечные кредиты. Такого рода ловушки создавать самим себе не стоит. При корректировках текущего бюджета с Минфином нужно молодым семьям более четко давать место в уже существующих территориальных программах льготного ипотечного кредитования. Это и Дальний Восток, айтишники, сельская ипотека. Эти три программы, наверное, стоило бы губернаторам целевым образом проработать с молодыми семьями и включить дополнительную программу региональной поддержки. Если их [эти программы] сочетать с [другими] – земский учитель, доктор, тренер. Именно комбинирование даст искомый демографический импульс», — сказал он.

Ранее в ГД сообщили, что россиянам будет проще продать ипотечное жилье с маткапиталом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами