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В ГД сообщили, что россиянам будет проще продать ипотечное жилье с маткапиталом

ГД: в РФ будет проще продать жилье, купленное в ипотеку с маткапиталом
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Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала ТАСС, что россиянам будет проще продать жилье, купленное с использованием ипотеки и маткапитала.

«Законопроект задумывался как система мер, направленных на упрощение сделок с недвижимостью для семей, которые уже купили жилье с использованием материнского капитала», — отметила Разворотнева, являющаяся соавтором закона, разрешающий без согласия банка оформлять такое жилье в общую собственность семьи еще до погашения ипотеки.

Согласно законопроекту, в подобной недвижимости для совершения сделок можно будет выделить доли на детей еще до погашения ипотечного кредита. Сейчас органы опеки не позволяют продать старое жилье и купить новое без выделения долей детям. Но согласно действующему постановлению правительства РФ, доли можно выделить только после погашения кредита.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство будет создавать условия, чтобы в стране становилось больше многодетных семей.

Ранее в Госдуме не поддержали идею увеличить маткапитал для молодых матерей.

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