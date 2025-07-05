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В Госдуме предупредили о мошеннических звонках от имени «Почты России»

Депутат Немкин: фиксируется всплеск звонков мошенников от имени почтовых служб
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В России зафиксирован всплеск мошеннических звонков от имени почтовых служб. Об этом в интервью ТАСС сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«В последнее время наблюдается всплеск мошеннических звонков, маскирующихся под сотрудников почтовых служб», — заявил он.

Немкин отметил, что одним из сценариев, к которым обращаются мошенники, является звонок от имени якобы сортировочного центра «Почты России», где абоненту сообщают о посылке или ошибке с доставкой. После этого злоумышленники предлагают перейти в чат-бот в Telegram, где нужно «уточнить данные», а также подтвердить личность через портал «Госуслуг» или сервис «Почта ID».

В этот момент злоумышленники начинают осуществлять кражу личных данных пользователя.

Парламентарий напомнил, что платформа «Почта ID» является сервисом идентификации, связанным с «Почтой России». Настоящие сотрудники не просят авторизоваться через чат-боты. Помимо этого, при этой схеме мошенники могут создавать поддельные страницы, которые визуально очень похожи на настоящий сервис.

Немкин добавил, что при вводе данных от «Госуслуг» мошенники получают полный доступ к профилю.

До этого сообщалось, что мошенники начали создавать фейковые сайты по оплате проезда по платным дорогам Москвы. Как рассказали в МВД, аферисты создают сайты, визуально практически неотличимые от официальных ресурсов.

Ранее мошенник с сайта знакомств обокрал нескольких россиянок и попался полиции.

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