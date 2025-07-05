В Саратовской области открыли горячую линию для пострадавших при атаке дронов

В Энгельсе действует горячая линия для пострадавших при атаке БПЛА

Администрация Энгельсского района Саратовской области организовала горячую линию для жителей, пострадавших при атаке украинских дронов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Максим Леонов.

«Жители домов и владельцы автомобилей, пострадавших в результате атаки БПЛА, могут обратиться по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы: 8 (8453) 56-71-29, 95-42-23», — говорится в посте.

5 июля беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Саратовскую область. Губернатор Роман Бусаргин отметил, что в Энгельсе разрушены оконные стекла в 25 квартирах и повреждены более десяти автомобилей.

Глава региона заверил, что пострадавшим мирным жителям окажут помощь за счет резервного фонда региона. Главе Энгельсского района Максиму Леонову поручили организовать кол-центр для обращений граждан. Ремонт в квартирах планируют завершить оперативно.

Специалисты продолжают оценку ущерба. На месте работают экстренные службы, угрозы для населения нет, заключил он.

Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил о пострадавших за сутки жителях Херсонской области.