В Госдуме разработали законопроект о прикреплении к поликлинике

Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, уменьшающий срок для прикрепления к поликлинике с года до трех месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

По словам парламентария, инициатива повысит доступность и качество медицинской помощи в условиях стремительно меняющейся ситуации в области здравоохранения. Тот порядок, что действует сейчас, ограничивает возможность выбора медицинского учреждения, что может приводить к неэффективному распределению нагрузки на поликлиники.

Увеличение частоты прикрепления позволит россиянам выбирать более удобные и доступные поликлиники, что в свою очередь улучшит качество медицинского обслуживания, говорится в документе.

В феврале стало известно, что министерство здравоохранения России создало проект приказа, упрощающего прикрепление пациентов к поликлинике. Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года. Теперь россияне смогут выбрать поликлинику для оказания первичной медпомощи, написав бумажное заявление и лично обратившись в медучреждение. Также можно будет подать заявку через «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что Минздраву России дадут новые полномочия.