На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме разработали законопроект о прикреплении к поликлинике

В ГД разработали законопроект, уменьшающий срок для прикрепления к поликлинике
true
true
true
close
Денис Воронин/Агентство «Москва»

Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, уменьшающий срок для прикрепления к поликлинике с года до трех месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

По словам парламентария, инициатива повысит доступность и качество медицинской помощи в условиях стремительно меняющейся ситуации в области здравоохранения. Тот порядок, что действует сейчас, ограничивает возможность выбора медицинского учреждения, что может приводить к неэффективному распределению нагрузки на поликлиники.

Увеличение частоты прикрепления позволит россиянам выбирать более удобные и доступные поликлиники, что в свою очередь улучшит качество медицинского обслуживания, говорится в документе.

В феврале стало известно, что министерство здравоохранения России создало проект приказа, упрощающего прикрепление пациентов к поликлинике. Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года. Теперь россияне смогут выбрать поликлинику для оказания первичной медпомощи, написав бумажное заявление и лично обратившись в медучреждение. Также можно будет подать заявку через «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что Минздраву России дадут новые полномочия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами