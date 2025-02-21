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Финансист рассказала, как Минздрав осенью изменит правила прикрепления к поликлинике

Финансист Староверова: осенью в РФ облегчат процедуру прикрепления к поликлинике
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Mos.ru

Министерство здравоохранения России создало проект приказа, упрощающего прикрепление пациентов к поликлинике. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Староверова.

По ее словам, проект приказа ведомства вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Его действие продлится до 1 сентября 2031 года.

Документ предполагает, что россияне смогут выбрать поликлинику для оказания первичной медицинской помощи, написав бумажное заявление и лично обратившись в медицинское учреждение. Также можно будет подать заявку через «Госуслуги», заверив заявление неквалифицированной электронной подписью.

Староверова подчеркнула, что нововведение должно упростить доступ граждан к бесплатной медицинской помощи.

До этого сообщалось, что вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила Минздраву расширить перечень случаев, на которые не будет распространяться ограничение по формированию больничного листа. Депутат обратила внимание, что в текущий проект министерства, в частности, не внесены болезни, представляющие потенциальную опасность для окружающих, а также болезни, требующие систематического лечения и наблюдения.

Ранее сообщалось, что Минздраву России дадут новые полномочия.

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