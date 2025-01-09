Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Двое пытавшихся сделать селфи туристов разбились на перевале Камчик в Узбекистане

В Узбекистане туристы упали с высоты в попытке сделать селфи на горном перевале
close
Global Look Press

Двое мужчин разбились при падении с высоты на горном перевале в Узбекистане, передает ТАСС со ссылкой на МЧС Узбекистана.

Несчастный случай произошел с приехавшими на перевал Камчик в составе туристской группы двумя жителями Ферганской области. Двигаясь по автомобильной трассе Ташкент — Андижан — Ош, они остановились и поднялись на площадку для спецтехники, не предназначенную для посещения посторонними.

Один из мужчин подошел к самому краю, чтобы сделать эффектное селфи, но поскользнулся и схватил за руку стоявшего поблизости знакомого. Вдвоем они упали в глубокую впадину, куда затем обрушился огромный сугроб снега.

Спасатели появились на месте уже через несколько минут и оперативно извлекли туристов из-под снега, но спасти их не успели.

Ранее в Таиланде женщина рухнула с моста, пытаясь поймать падающий телефон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами