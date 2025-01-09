Двое пытавшихся сделать селфи туристов разбились на перевале Камчик в Узбекистане

В Узбекистане туристы упали с высоты в попытке сделать селфи на горном перевале

Двое мужчин разбились при падении с высоты на горном перевале в Узбекистане, передает ТАСС со ссылкой на МЧС Узбекистана.

Несчастный случай произошел с приехавшими на перевал Камчик в составе туристской группы двумя жителями Ферганской области. Двигаясь по автомобильной трассе Ташкент — Андижан — Ош, они остановились и поднялись на площадку для спецтехники, не предназначенную для посещения посторонними.

Один из мужчин подошел к самому краю, чтобы сделать эффектное селфи, но поскользнулся и схватил за руку стоявшего поблизости знакомого. Вдвоем они упали в глубокую впадину, куда затем обрушился огромный сугроб снега.

Спасатели появились на месте уже через несколько минут и оперативно извлекли туристов из-под снега, но спасти их не успели.

Ранее в Таиланде женщина рухнула с моста, пытаясь поймать падающий телефон.