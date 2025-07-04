Командира взвода ВСУ приговорили к 16 годам лишения свободы

Командира взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Поповича приговорили к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Telegram-канале СК.

Его признали виновным в преступлениях против мирного населения во время вторжения на территорию Курской области в 2024 году. Известно, что он запугивал мирных жителей и препятствовал их эвакуации в безопасное место.

«Он оборудовал в лесополосе наблюдательно-огневые позиции, с которых осуществлял наблюдение за местностью для получения и передачи информации о действиях ВС РФ», — сообщили в ведомстве.

Украинский военный первые четыре года проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

Недавно донецкая прокуратура направила в суд заочное уголовное дело против 28-летнего испанца Пиказо Давида Фернандеса, обвиняемого в наемничестве на стороне ВСУ. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее суд дал до 16 лет шести военным ВСУ за нападения в Курской области.