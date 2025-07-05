Спрос на летний отдых в Сочи оказался вдвое ниже прогнозов

АТОР: спрос на отдых в Сочи упал вдвое из-за страха туристов перед мазутом и цен

Летний спрос на отдых в Сочи в 2025 году оказался вдвое ниже ожидаемых показателей. Об этом заявила ТАСС глава АТОР Майя Ломидзе.

Причиной стали опасения туристов после ЧС в Керченском проливе и рост цен на проживание, объяснила она. По ее словам, турпоток не снизился, но замедлилась динамика прироста. Вместо ожидаемых 10-15% роста часть туристов отказалась от поездок, предположив, что мазут достигнет Сочи. Дополнительным фактором стал рост цен сочинских отельеров.

Ломидзе отметила возможное снижение цен по аналогии с 2010 и 2016 годами, когда за ажиотажным спросом следовал спад из-за завышенной стоимости. Такая ситуация исторически приводила к коррекции цен.

Исследование сервиса бронирования отелей от 2ГИС Отелло, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что большинство (85%) россиян планируют провести летний отпуск в путешествии и чаще предпочитают совмещать пляжный отдых с походами на экскурсии и прогулками по городу.

Ранее стало известно, как слова о нищих туристах из РФ повлияли на турпоток в Абхазию.