Хирург перечислил скрытые и явные симптомы тромбоза

Хирург Умнов предупредил, что тромбоз может протекать бессимптомно

Преподаватель кафедры хирургии Медицинского факультета ГУП Александр Умнов в интервью «Ленте.ру» заявил, что распознавание симптомов тромбоза критически важно для своевременной диагностики, хотя в ряде случаев заболевание развивается без явных признаков.

Умнов пояснил, что при образовании тромба в конечностях возникают боль, напоминающая сильные судороги, отек и локальное покраснение кожи с повышением температуры тканей.

При поражении брюшной полости появляются интенсивные абдоминальные боли, рвота и диарея, а тромбы в сердечных сосудах или верхней части тела вызывают симптомы, схожие с сердечными патологиями: тяжесть в груди, одышку, тошноту и головокружение.

Хирург добавил, что миграция тромба в легкие провоцирует острую боль, тахикардию, падение давления, кашель с кровью и потерю сознания, а при церебральном тромбозе наблюдаются нарушения речи, зрения, мышечная слабость и мигренеподобные головные боли.

Ранее были названы частые первые симптомы рака почки.